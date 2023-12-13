Вебинар «Как сделать питомца счастливее?»

Что нужно нашим питомцам для счастья? Порой нам кажется, что мы даем любимцу все, что нужно – любовь и нежные объятия, самый вкусный и полезный корм, стильную дорогую одежду…. А поведение питомца все равно оставляет желать лучшего. И у вас возникает логичный вопрос – а что же вы делаете не так?

Приглашаем Вас 15 декабря на вебинар с нашими экспертами:

Шустровой Анастасией, ветеринарным врачом, зоопсихологом.

Николаевой Галиной, ветеринарным врачом, специалистом по питанию.

Вы узнаете:

Как научиться распознавать сигналы, которые подают нам наши любимцы.

Как понять, что же нужно для здоровой и гармоничной жизни именно вашего питомца.

Какую роль в этом играет сбалансированное правильное питание.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту.

Ждем Вас!