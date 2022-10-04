Приглашаем на вебинар «Как правильно подобрать осенний наряд»!

Осенью наши питомцы нуждаются в дополнительной защите от холода, ветра и других сюрпризов погоды, а также от реагентов, которыми активно посыпают дороги, как только начинаются заморозки.

Как обеспечить комфорт любимца на прогулках с помощью одежды, амуниции и обуви? И как сделать так, чтобы негативные воздействия внешней среды не сказались на его здоровье и внешнем виде?

7 октября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре с экспертом компании Четыре Лапы, на котором Вы узнаете:

1. Как защитить шерсть питомца от холода и реагентов с помощью одежды.

2. Почему так важно, а главное - как правильно подобрать для любимца шлейку, одежду и обувь на осень.

3. Как не ошибиться, если Вы решили сделать замеры самостоятельно.

Дата: 7 октября.

Время: 19:00.