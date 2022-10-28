Вебинар «Как питомцы помогают справиться со стрессом»
Приглашаем на вебинар «Как питомцы помогают справиться со стрессом»!
В осенне-зимний мы особенно подвержены стрессовым состояниям, ведь сейчас нашему организму очень не хватает яркого солнышка и его тепла. Но рядом с нами есть те, кто легко поможет справиться со стрессом - наши домашние любимцы.
1 ноября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре с ветеринарным врачом, зоопсихологом, автором книг, теле-и радиоведущей Александрой Александровой.
Вы узнаете:
1. Что такое стресс, какие процессы происходят в нашем организме во время него.
2. Как общение с кошками может помочь нашему здоровью.
3. Почему собаки порой воздействуют на нас лучше, чем лекарственное средство.
Когда: 1 ноября.
Во сколько: 19:00.
Регистрация обязательна!