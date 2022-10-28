Приглашаем на вебинар «Как питомцы помогают справиться со стрессом»!

В осенне-зимний мы особенно подвержены стрессовым состояниям, ведь сейчас нашему организму очень не хватает яркого солнышка и его тепла. Но рядом с нами есть те, кто легко поможет справиться со стрессом - наши домашние любимцы.

1 ноября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре с ветеринарным врачом, зоопсихологом, автором книг, теле-и радиоведущей Александрой Александровой.

Вы узнаете:

1. Что такое стресс, какие процессы происходят в нашем организме во время него.

2. Как общение с кошками может помочь нашему здоровью.

3. Почему собаки порой воздействуют на нас лучше, чем лекарственное средство.

Когда: 1 ноября.

Во сколько: 19:00.

Регистрация обязательна!