Причины смены рациона вашего любимца могут быть различными. К примеру, это рекомендовано ветеринарным врачом ввиду особенностей состояния здоровья питомца. Или же по каким-либо обстоятельствам употребление привычной марки стало невозможным.

Как правильно организовать плавный переход с одного корма на другой и быть уверенным в том, что этот процесс пройдет без проблем со стороны желудочно-кишечного тракта любимца?

31 января в 19:00 приглашаем вас на вебинар «Как перевести питомца на новый корм?».

Ведущая - ветеринарный врач-диетолог, зоопсихолог Евгения Гусева.

Во время прямого эфира вы узнаете:

1. Как постепенно перевести четвероногого на другой корм.

2. На что ориентироваться при выборе нового рациона.

3. Основные секреты организации правильного перехода.

Дата: 31 января.

Время: 19:00.