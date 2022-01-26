Вебинар «Как перевести питомца на новый корм»
Причины смены рациона вашего любимца могут быть различными. К примеру, это рекомендовано ветеринарным врачом ввиду особенностей состояния здоровья питомца. Или же по каким-либо обстоятельствам употребление привычной марки стало невозможным.
Как правильно организовать плавный переход с одного корма на другой и быть уверенным в том, что этот процесс пройдет без проблем со стороны желудочно-кишечного тракта любимца?
31 января в 19:00 приглашаем вас на вебинар «Как перевести питомца на новый корм?».
Ведущая - ветеринарный врач-диетолог, зоопсихолог Евгения Гусева.
Во время прямого эфира вы узнаете:
1. Как постепенно перевести четвероногого на другой корм.
2. На что ориентироваться при выборе нового рациона.
3. Основные секреты организации правильного перехода.
Дата: 31 января.
Время: 19:00.