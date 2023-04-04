Мы обустраиваем наше жилище по своему желанию и потребностям и чувствуем себя в безопасности, находясь дома. Но если у нас появляется четвероногий друг, то следует внимательно подойти к вопросу комфортного проживания и для него.

Приглашаем Вас на вебинар «Источники опасности для питомца дома. Нутриенты, которые помогают пищеварению» 6 апреля в 19:00. В прямом эфире совместно с ветеринарным врачом Ивановой Лолитой разберемся, какие опасности таятся в стенах дома и как оставить питомца одного, не переживая за его жизнь и здоровье.

А ветеринарный врач, эксперт по питанию Николаева Галина расскажет, на какие компоненты в питании животных обращать особое внимание, чтобы поддержать пищеварение.

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