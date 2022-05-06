Приглашаем на вебинар «Дом без паразитов!»

Что может быть лучше возвращения домой! Даже если Вы провели с питомцем несколько отличных дней за городом! Однако именно сейчас Вам нужно быть особенно внимательным, ведь вместе с приятными впечатлениями вы могли привезти с собой «непрошенных гостей» - паразитов.

Как защитить любимца от них и какие меры следует предпринять?

11 мая в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Дом без паразитов!» Ведущий - главный ветеринарный эксперт зоосети «Четыре Лапы» Артем Демин.

Вы узнаете:

1. Что необходимо учитывать при возвращении.

2. Почему гельминты по-прежнему представляют угрозу для питомца.

3. По какой причине именно сейчас эктопаразиты еще более опасны.

4. Какие паразиты могут оказаться в вашем доме и как с ними справиться.

Дата: 11 мая.

Время: 19:00.