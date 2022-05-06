Вебинар «Дом без паразитов!»
Приглашаем на вебинар «Дом без паразитов!»
Что может быть лучше возвращения домой! Даже если Вы провели с питомцем несколько отличных дней за городом! Однако именно сейчас Вам нужно быть особенно внимательным, ведь вместе с приятными впечатлениями вы могли привезти с собой «непрошенных гостей» - паразитов.
Как защитить любимца от них и какие меры следует предпринять?
11 мая в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Дом без паразитов!» Ведущий - главный ветеринарный эксперт зоосети «Четыре Лапы» Артем Демин.
Вы узнаете:
1. Что необходимо учитывать при возвращении.
2. Почему гельминты по-прежнему представляют угрозу для питомца.
3. По какой причине именно сейчас эктопаразиты еще более опасны.
4. Какие паразиты могут оказаться в вашем доме и как с ними справиться.
Дата: 11 мая.
Время: 19:00.