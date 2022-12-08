Вебинар «Что нужно знать о зимних прогулках»

Приглашаем на вебинар «Что нужно знать и зимних прогулках»!

Зима официально наступила, и впереди нас ждут несколько месяцев холодов. В этот период особенно важно заботиться о здоровье и безопасности наших питомцев, ведь, какими бы ни были погодные условия, прогулки с собакой никто не отменял.

К чему нужно быть готовым пет-родителю? Как защитить питомца и как сделать так, чтобы зимние прогулки были для него комфортными?

10 декабря приглашаем Вас на вебинар «Что нужно знать и зимних прогулках». Спикер - главный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ “Капитолий” Илья Михайлов.

Вы узнаете:

1. Какие опасности для наших любимцев таят в себе зима и холод.

2. Как защитить лапки питомца от негативных воздействий окружающей среды.

3. Как помочь телу четвероногого поддерживать оптимальную температуру на зимних прогулках.

4. Что делать, если необходимо оказать любимцу первую помощь и как не пропустить опасные симптомы.

Регистрация обязательна!

Когда: 10 декабря.

Во сколько: 14:00.