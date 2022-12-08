Вебинар «Что нужно знать о зимних прогулках»
Приглашаем на вебинар «Что нужно знать и зимних прогулках»!
Зима официально наступила, и впереди нас ждут несколько месяцев холодов. В этот период особенно важно заботиться о здоровье и безопасности наших питомцев, ведь, какими бы ни были погодные условия, прогулки с собакой никто не отменял.
К чему нужно быть готовым пет-родителю? Как защитить питомца и как сделать так, чтобы зимние прогулки были для него комфортными?
10 декабря приглашаем Вас на вебинар «Что нужно знать и зимних прогулках». Спикер - главный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ “Капитолий” Илья Михайлов.
Вы узнаете:
1. Какие опасности для наших любимцев таят в себе зима и холод.
2. Как защитить лапки питомца от негативных воздействий окружающей среды.
3. Как помочь телу четвероногого поддерживать оптимальную температуру на зимних прогулках.
4. Что делать, если необходимо оказать любимцу первую помощь и как не пропустить опасные симптомы.
Регистрация обязательна!
Когда: 10 декабря.
Во сколько: 14:00.