Приглашаем на вебинар «Чем опасны майские праздники»!

В период майских праздников многие владельцы кошек и собак выбираются на природу и за город. И, конечно же, берут с собой любимых питомцев.

Однако важно не забывать, что времяпрепровождение на природе — это не только возможность отдохнуть, но и определённые опасности. И, прежде всего, для наших четвероногих.

На что обратить внимание при подготовке к поездке? Как снизить возможные риски? Об этом на нашем вебинаре 4 мая в 19:00 расскажет ветеринарный врач-анестезиолог Мария Кольцова, а эксперт по питанию Надиров Фаррух объяснит, к каким проблемам у питомцев может привести употребление привычных нам продуктов.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию.

Каждый зарегистрированный пользователь получит запись эфира по окончании вебинара на указанную почту.