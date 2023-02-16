Вебинар «Базовый уход за Вашим питомцем»
Приглашаем на вебинар «Базовый уход за Вашим питомцем».
Правильный базовый уход за питомцем - это залог его здоровья. Вы уверены, что делаете всё правильно? А может, хотите улучшить свои навыки по уходу за любимцем?
21 февраля приглашает на вебинар «Базовый уход за Вашим питомцем».
Вы узнаете:
1. Как правильно купать четвероногого.
2. Стоит ли стричь когти и как часто это нужно делать.
3. Как правильно почистить ушки и что для этого необходимо.
4. Действительно ли чистка зубов - это необходимость.
5. Когда следует обращаться к грумеру, а когда - к ветеринарному врачу.
6. Как с помощью питания можно улучшить состояние шерсти и зубов?
На эти темы мы поговорим с ветеринарным врачом, хирургом и онкологом Тимофеевой Еленой. А специалист по питанию домашних животных Позднякова Мария расскажет, как с помощью питанию можно облегчить ежедневный уход за питомцем.
Дата: 21 февраля.
Время: 19:00.
Необходима предварительная регистрация!
Каждый зарегистрированный сможет получить запись вебинара.