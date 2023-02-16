Приглашаем на вебинар «Базовый уход за Вашим питомцем».

Правильный базовый уход за питомцем - это залог его здоровья. Вы уверены, что делаете всё правильно? А может, хотите улучшить свои навыки по уходу за любимцем?

21 февраля приглашает на вебинар «Базовый уход за Вашим питомцем».

Вы узнаете:

1. Как правильно купать четвероногого.

2. Стоит ли стричь когти и как часто это нужно делать.

3. Как правильно почистить ушки и что для этого необходимо.

4. Действительно ли чистка зубов - это необходимость.

5. Когда следует обращаться к грумеру, а когда - к ветеринарному врачу.

6. Как с помощью питания можно улучшить состояние шерсти и зубов?

На эти темы мы поговорим с ветеринарным врачом, хирургом и онкологом Тимофеевой Еленой. А специалист по питанию домашних животных Позднякова Мария расскажет, как с помощью питанию можно облегчить ежедневный уход за питомцем.

Дата: 21 февраля.

Время: 19:00.

Необходима предварительная регистрация!

Каждый зарегистрированный сможет получить запись вебинара.