Вакцинация – надежный способ защитить питомца от опасных болезней

Вакцинация – профилактическая мера, направленная на формирование у домашних питомцев стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Ветеринарные врачи рекомендуют строго соблюдать график вакцинаций, чтобы защитить здоровье наших любимцев.

В Ветеринарных Центрах и Кабинетах Здоровья есть в наличии вакцины

для кошек:

– Биофел

– Мультифел

– Рабифел

– Фелоцел

для собак:

– Биокан

– Вангард

– Мультикан

– Рабикс

– Эурикан

Успейте вакцинировать вашего питомца, количество вакцин ограничено!

ВАЖНО! Записаться на вакцинацию и выбрать адрес ближайшего Ветеринарного Центра и Кабинета Здоровья Четыре Лапы можно через форму записи на прием или по телефону горячей линии Ветеринарного направления +7 (495) 136-41-63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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