В горы Роза Хутор с четвероногим другом!

Круглогодичный курорт Роза Хутор и сеть зоомагазинов Четыре Лапы приглашают гостей на отдых вместе с любимыми питомцами.

Вам не надо искать того, с кем оставить любимца, или доплачивать за его размещение. Pet-friendly отели на Роза Хутор встретят вас приятным сюрпризом!

Специально для клиентов сети зоомагазинов Четыре Лапы курорт Роза Хутор подготовил подарочный сертификат на бесплатное размещение питомца* в pet-friendly отелях курорта в период с 18.08.23 по 30.11.23.

Количество ночей не ограничено.

Предъявите сертификат при заселении в отель:

Radisson 5*

Mercure 4*

Park Inn 4*

Азимут Вальсет Спорт

Отель 28 2*

Riders Lodge 2*

Роза Ски Инн 2*

В уютных номерах есть всё необходимое для того, чтобы совместный отдых был максимально комфортным:

миска, мягкий плед, игрушка и лакомство;

пеленки и салфетки для лап, коврик для миски;

ролик для чистки одежды и пакетики для прогулки.

Устройте себе и своему любимому питомцу незабываемое путешествие в горы Роза Хутор вместе с сетью Четыре Лапы!

* При планировании поездки, пожалуйста, свяжитесь с выбранным отелем для уточнения ограничений по весу животных, которые допускаются к заселению в отель