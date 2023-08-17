В горы Роза Хутор с четвероногим другом!
Круглогодичный курорт Роза Хутор и сеть зоомагазинов Четыре Лапы приглашают гостей на отдых вместе с любимыми питомцами.
Вам не надо искать того, с кем оставить любимца, или доплачивать за его размещение. Pet-friendly отели на Роза Хутор встретят вас приятным сюрпризом!
Специально для клиентов сети зоомагазинов Четыре Лапы курорт Роза Хутор подготовил подарочный сертификат на бесплатное размещение питомца* в pet-friendly отелях курорта в период с 18.08.23 по 30.11.23.
Количество ночей не ограничено.
Предъявите сертификат при заселении в отель:
- Radisson 5*
- Mercure 4*
- Park Inn 4*
- Азимут Вальсет Спорт
- Отель 28 2*
- Riders Lodge 2*
- Роза Ски Инн 2*
В уютных номерах есть всё необходимое для того, чтобы совместный отдых был максимально комфортным:
- миска, мягкий плед, игрушка и лакомство;
- пеленки и салфетки для лап, коврик для миски;
- ролик для чистки одежды и пакетики для прогулки.
Устройте себе и своему любимому питомцу незабываемое путешествие в горы Роза Хутор вместе с сетью Четыре Лапы!
* При планировании поездки, пожалуйста, свяжитесь с выбранным отелем для уточнения ограничений по весу животных, которые допускаются к заселению в отель