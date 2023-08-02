Уикенд хвостиков с Аутлет Белая Дача
Приглашаем на Хвостиков Уикенд!
Это становится приятной традицией – снова лето, снова прогноз обещает ясные денёчки и снова Четыре Лапы совместно с Outlet Village Белая Дача устраивают целый праздник, посвященный хвостикам.
Но в этот раз мы будем радовать гостей «Хвостикова Уикенда» активностями и интересной программой целых два дня подряд! И, конечно же, не обойдёмся без добрых дел – помимо возможности классно провести время со своим любимцем, мероприятие нацелено на помощь нашим большим друзьям – Благотворительному Фонду «Просто Живи».
Когда: 5 и 6 августа
Время: с 12:00 до 18:00
Адрес: Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 8
Для Ваших любимцев мы приготовили:
- дегустацию;
- груминг-станцию;
- возможность задать все интересующие вопросы Ветеринару и Зооспециалистам;
- аджилити-зону;
- Модный Показ с креативными костюмчиками, подготовленными участниками – 5 августа в 15:00*;
- музыкальное сопровождение с DJ;
- розыгрыши и подарки.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
*Регистрация необходима только на Модный показ по кнопке ниже.
До встречи на нашем хвостиковом празднике!