Уикенд хвостиков с Аутлет Белая Дача

Приглашаем на Хвостиков Уикенд!

Это становится приятной традицией – снова лето, снова прогноз обещает ясные денёчки и снова Четыре Лапы совместно с Outlet Village Белая Дача устраивают целый праздник, посвященный хвостикам.

Но в этот раз мы будем радовать гостей «Хвостикова Уикенда» активностями и интересной программой целых два дня подряд! И, конечно же, не обойдёмся без добрых дел – помимо возможности классно провести время со своим любимцем, мероприятие нацелено на помощь нашим большим друзьям – Благотворительному Фонду «Просто Живи».

Когда: 5 и 6 августа

Время: с 12:00 до 18:00

Адрес: Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 8

Для Ваших любимцев мы приготовили:

дегустацию;

груминг-станцию;

возможность задать все интересующие вопросы Ветеринару и Зооспециалистам;

аджилити-зону;

Модный Показ с креативными костюмчиками, подготовленными участниками – 5 августа в 15:00*;

музыкальное сопровождение с DJ;

розыгрыши и подарки.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

*Регистрация необходима только на Модный показ по кнопке ниже.

До встречи на нашем хвостиковом празднике!