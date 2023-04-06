Турнир по аджилити в Санкт-Петербурге

Приглашаем на Турнир по аджилити среди жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга и их питомцев.

15 апреля в Армашевском сквере Красногвардейского района Санкт–Петербурга пройдет Турнир по аджилити, генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Аджилити — это зрелищный вид спорта для собак и их пет-родителей, где самое важное — правильное взаимодействие с питомцем. Победители и призеры Мероприятия награждаются кубками, медалями, грамотами, а также памятными подарками.

Вы можете принять участие в соревнованиях и пройти разные виды трасс со своим питомцем:

1. «Снукер».

2. «Тайм-гембл».

3. «Пауэр энд спид».

Посетив этот турнир, Вы сможете оценить мастерство лучших спортсменов-кинологов. Собаки разных пород померятся силами в ловкости и проворстве.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 10.04.2023 по ссылке: