Праздничное открытие Центра Здоровья Питомца в МЕГА Химки

Дорогие друзья, ждем вас 4 сентября в Центре Здоровья Питомца «Четыре Лапы». Приходите всей семьей и обязательно берите своих питомцев, будет очень весело и интересно!

Вас ждут:

Увлекательный квест с ценными призами

Различные конкурсы и викторины

Бесплатные консультации от ветеринарного эксперта

Фан-встреча с известными TikTok блогерами @SofiadelmonSTRo (с 13.00 до 15.00) и @Hoootdogs (с 14.00 до 16.00)

Dog-шоу

Фотозона для самых лучших инста-фоток. Не забывайте выкладывать фото в соцсети с отметкой @4lapy.ru

Неповторимый ведущий

Аквагрим для самых маленьких

Среди покупателей 4 сентября мы разыграем трехмесячный запас корма для питомца!

Чтобы стать участником розыгрыша совершите покупку в зоомагазине «Четыре Лапы» на сумму от 1500 руб. и получите на кассе уникальный номер участника.

В 17:00 в холле (вход 10) на сцене «Четыре Лапы» среди участников будет определен победитель.

Мы дарим скидки!

Скидка -10% на все товары в зоомагазине действует только 4 сентября. Скидка 10% на все услуги Ветеринарного Центра и -15% на услуги груминг-салона действует до 30 сентября!

ЗООМАГАЗИН ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ГРУМИНГ-САЛОН

Ждем Вас в МЕГА Химки!