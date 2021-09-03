Праздничное открытие Центра Здоровья Питомца в МЕГА Химки
03.09.2021
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Дорогие друзья, ждем вас 4 сентября в Центре Здоровья Питомца «Четыре Лапы». Приходите всей семьей и обязательно берите своих питомцев, будет очень весело и интересно!
Вас ждут:
- Увлекательный квест с ценными призами
- Различные конкурсы и викторины
- Бесплатные консультации от ветеринарного эксперта
- Фан-встреча с известными TikTok блогерами @SofiadelmonSTRo (с 13.00 до 15.00) и @Hoootdogs (с 14.00 до 16.00)
- Dog-шоу
- Фотозона для самых лучших инста-фоток. Не забывайте выкладывать фото в соцсети с отметкой @4lapy.ru
- Неповторимый ведущий
- Аквагрим для самых маленьких
Среди покупателей 4 сентября мы разыграем трехмесячный запас корма для питомца!
Чтобы стать участником розыгрыша совершите покупку в зоомагазине «Четыре Лапы» на сумму от 1500 руб. и получите на кассе уникальный номер участника.
В 17:00 в холле (вход 10) на сцене «Четыре Лапы» среди участников будет определен победитель.
Мы дарим скидки!
Скидка -10% на все товары в зоомагазине действует только 4 сентября. Скидка 10% на все услуги Ветеринарного Центра и -15% на услуги груминг-салона действует до 30 сентября!