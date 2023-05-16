Приглашаем на фестиваль Sport-Marafon Fest 2023 в Арт-Парке Никола-Ленивец!

Всех любителей активного отдыха, веселого времяпровождения, теплых летних дней и, конечно, домашних животных, мы приглашаем на фестиваль под открытым небом Sport-Marafon Fest 2023, партнером которого является компания Четыре Лапы.

Берите семью, друзей, своих питомцев и проведите яркие выходные на свежем воздухе в крупнейшем в Европе арт-парке Никола-Ленивец!

В пятницу, 2 июня в 18:00, пройдут соревнования по кани-спринту — увлекательной дисциплине, участие в которой поможет Вам и Вашему питомцу почувствовать себя единой командой. Берите любимую собаку, регистрируйтесь и принимайте участие — свободные места еще есть!

2, 3 и 4 июня Вас будет ждать аджилити-зона с профессиональными кинологами. А еще в парке будет работать мобильный магазин Четыре Лапы, где Вы сможете приобрести для своего четвероногого друга лакомства, амуницию и многое другое — самое нужное, полезное, классное, интересное.

Также для Вас — шоу костров, салют, классы по йоге, лекции, мастер-классы и многое другое.

Ждем Вас!