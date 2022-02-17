Всемирный День кастрации и стерилизации домашних животных

Ежегодно в каждый последний вторник февраля проводится Всемирный День кастрации и стерилизации животных (World Spay Day).

Стерилизация и кастрация – безопасный и гуманный способ позаботиться о здоровье питомцев.

Современная операция не снижает, а только улучшает качество жизни животного:

– уходит тревожность и стресс, связанные с инстинктом размножения;

– снижаются риски развития онкологических заболеваний;

– увеличивается продолжительность жизни питомца.

В честь этого дарим скидку 50% на стерилизацию или кастрацию кошек и собак.

*Акция действует только 22 февраля 2022 года (один день) во всех Ветеринарных центрах «Четыре Лапы». На операцию необходимо записаться заранее и перед процедурой проконсультироваться с ветеринарным врачом.