Приглашаем на соревнования по ралли обидиенс в Московской области!

Где: Московская область, Подольский район, дер. Макарово/Ворыпаево

Когда: 06.08.2023

Во сколько: 09:30 - 15:00

Ралли обидиенс – это соревнования, в которых собака и ее хозяин проходят трассу, выполняя задания. Так что самое главное здесь – уметь взаимодействовать со своим питомцем, понимать его, наконец, показать себя настоящей командой!

6 августа Школа Дрессировки «Компаньон» проведет соревнования Ралли Обидиенс Кубка по дисциплине «Rally Obedience», партнером которых будет выступать компания Четыре Лапы.

Вы сможете поболеть за участников, которые проверят свои силы в 4 классах: «Дебют», «Новичок», «Прогресс», «Профессионалы».

Приходите посмотреть, как проходят соревнования – может, в следующем году и Вы с любимцем станете их участниками?

Ждем вас!