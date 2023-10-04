Соревнования по аджилити в Санкт-Петербурге
04.10.2023
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Приглашаем на соревнования по аджилити в Санкт-Петербурге!
С каждым годом соревнования по аджилити собирают все больше участников.
И это очень хорошо, ведь этот вид спорта очень полезен – он не только помогает поддерживать себя и питомца в превосходной физической форме, но и установить с ним гармоничные взаимоотношение, поскольку главное в аджилити – это умение понимать друг друга.
7 октября приглашаем Вас на соревнования по аджилити, посвященные 7-летию СКК «Петергоф», партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
Вы сможете поболеть за четвероногих спортсменов и их пет-родителей, увидеть, как проходят соревнования и, наконец, весело провести время с семьей и питомцем.
Ждем Вас!