Приглашаем на соревнования по аджилити в Санкт-Петербурге!

С каждым годом соревнования по аджилити собирают все больше участников.

И это очень хорошо, ведь этот вид спорта очень полезен – он не только помогает поддерживать себя и питомца в превосходной физической форме, но и установить с ним гармоничные взаимоотношение, поскольку главное в аджилити – это умение понимать друг друга.

7 октября приглашаем Вас на соревнования по аджилити, посвященные 7-летию СКК «Петергоф», партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

Вы сможете поболеть за четвероногих спортсменов и их пет-родителей, увидеть, как проходят соревнования и, наконец, весело провести время с семьей и питомцем.

Ждем Вас!