Соревнования по аджилити «Осенние сердца»

28.09.2023
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Приглашаем на соревнования по аджилити «Осенние сердца»!



     Аджилити – это очень зрелищный вид кинологического спорта, ведь главное здесь – преодолеть препятствия, выполнить комплекс упражнений и, конечно, показать полное взаимодействие между собакой и ее владельцем.



     Справятся с этой сложной задачей четвероногие спортсмены и их-пет-родители? Приглашаем Вас посмотреть соревнования по аджилити «Осенние сердца», партнером которых выступает компания Четыре Лапы.



     Участникам очень нужна Ваша поддержка – берите всю семью, любимого питомца и приходите поболеть за них!