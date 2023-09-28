

Приглашаем на соревнования по аджилити «Осенние сердца»!





Аджилити – это очень зрелищный вид кинологического спорта, ведь главное здесь – преодолеть препятствия, выполнить комплекс упражнений и, конечно, показать полное взаимодействие между собакой и ее владельцем.





Справятся с этой сложной задачей четвероногие спортсмены и их-пет-родители? Приглашаем Вас посмотреть соревнования по аджилити «Осенние сердца», партнером которых выступает компания Четыре Лапы.





Участникам очень нужна Ваша поддержка – берите всю семью, любимого питомца и приходите поболеть за них!



https://yandex.ru/map-widget/v1/?um=constructor%3Adcc69adc369939f0d451afe600a4f28c7476ac44cd0734677586d6da81e2d33f&</a>;source=constructor" width="100%" height="400" frameborder="0">