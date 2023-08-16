19 августа в честь Дня защиты бездомных животных на Северном Речном вокзале пройдет благотворительный фестиваль, организованный Департаментом транспорта Москвы и онлайн-платформой для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки» при поддержке Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна», сети зоомагазинов Четыре Лапы и других партнеров.

Если Вы давно неравнодушны к проблеме бездомных животных, задумывались подарить дом кошке или собаке из приюта – фестиваль «Следующая остановка – дом» прекрасный повод, чтобы обзавестись новым другом, ближе познакомиться с благотворительностью и хорошо провести время.

На фестивале своих хозяев будут ждать более 50 кошек и собак из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Все они привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия. Если Вы хотите стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, сеть зоомагазинов Четыре Лапы подготовили для хозяев набор полезных подарков.

Гостей фестиваля будут ждать разные интерактивные площадки и развлечения для всей семьи. Будут работать детская зона с уроками ответственного отношения к животным «Юна-Класс», зона с препятствиями, которую любой желающий может пройти вместе с опытными собаками-поводырями, а также зона отдыха с шезлонгами, аквагримом, твистингом и фотобудкой от сети магазинов Четыре Лапы.

В зоне летнего кинотеатра на протяжении всего фестиваля будет транслироваться мультсериал «Команда МАТЧ» от анимационной компании «ЯРКО» – комедия про команду зверей, которые осваивают разные виды спорта. А еще все желающие смогут сделать яркие фотографии на память с ростовыми куклами – героями проекта «Команда МАТЧ»: бизоном Роном и гиеной Леной. Также на сцене кинотеатра запланированы показательные выступления хвостатых «выпускников» Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых и концерт от артистов проекта «Музыка в метро».

Мероприятие пройдет на Северном речном вокзале, в зоне летнего кинотеатра, с 12:00 до 19:00.

Адрес: Ленинградское шоссе, 51.