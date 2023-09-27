Скидка 10% на зоотовары, ветеринарные услуги и груминг по подписке Газпром Бонус

Компания Четыре Лапы начала сотрудничество с подпиской Газпром Бонус.

Мы считаем, что у наших клиентов должно быть как можно больше выгодных предложений! И мы с радостью объявляем о начале сотрудничества в Газпром Бонусом – подпиской на все случаи жизни!

Она объединяет скидки, бонусы и кешбэк от 40+ известных и надежных брендов.

С подпиской Газпром Бонус каждый месяц вы получаете полный доступ к онлайн-кинотеатру PREMIER, скидкам или кешбэку до 50% в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» (с сервисом «Пакет»), сервису ГПБ+ от Банка ГПБ (АО), бесплатной курьерской доставке и премиум-условиям OZON, дополнительным бонусами до 25% на АЗС «Газпромнефть» и скидкам до 15% в магазинах Лента.

Подключайте к подписке дополнительные пакеты и получите скидки и бонусы на медицину, парфюмерию и косметику, музыку, гаджеты, путешествия, обучение и многое-многое другое.

Ищите выгодные спецпредложения от Четыре Лапы в разделе «Акции» подписки Газпром Бонус и обязательно воспользуйтесь ими!

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