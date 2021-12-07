Шпиц-Lovers. Встреча любителей шпицов
«Шпиц-LOVERS встреча» для всех любителей пушистых малышей!
Маленькие, игривые, пушистые, преданные, сообразительные, искренние… Можно подобрать миллион эпитетов, которые характеризуют шпицев, и все они будут верными!
Вы тоже не устояли перед их обаянием, и теперь у вас дома живет шпиц? Или давно планировали завести маленькую собачку, но никак не можете решиться?
Приходите на самую сладко-мимимишную «Шпиц-LOVERS встречу»! Зимний день станет по-настоящему теплым от общения с четвероногими комочками счастья!
Вас ждут:
1. Встреча с заводчиком с возможностью выбрать щенка.
2. Мастер-класс по уходу от нашего грумера.
3. «Шпиц-LOVE» зона для самых милых инста-снимков.
4. Лимонад-бар.
5. Много подарков и сюрпризов!
Дата: 12 декабря 2021 года.
Время: 13:00.
Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», - 1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».
Будем рады видеть вас и ваших очаровательных шпицев!
Убедительно просим вас не забывать маски! Если это все же произошло, обратитесь к нашим консультантам, которые с удовольствием предоставят их вам.