Шпиц-Lovers. Встреча любителей шпицов

«Шпиц-LOVERS встреча» для всех любителей пушистых малышей!

Маленькие, игривые, пушистые, преданные, сообразительные, искренние… Можно подобрать миллион эпитетов, которые характеризуют шпицев, и все они будут верными!

Вы тоже не устояли перед их обаянием, и теперь у вас дома живет шпиц? Или давно планировали завести маленькую собачку, но никак не можете решиться?

Приходите на самую сладко-мимимишную «Шпиц-LOVERS встречу»! Зимний день станет по-настоящему теплым от общения с четвероногими комочками счастья!

Вас ждут:

1. Встреча с заводчиком с возможностью выбрать щенка.

2. Мастер-класс по уходу от нашего грумера.

3. «Шпиц-LOVE» зона для самых милых инста-снимков.

4. Лимонад-бар.

5. Много подарков и сюрпризов!

Дата: 12 декабря 2021 года.

Время: 13:00.

Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», - 1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Будем рады видеть вас и ваших очаровательных шпицев!

Убедительно просим вас не забывать маски! Если это все же произошло, обратитесь к нашим консультантам, которые с удовольствием предоставят их вам.