Сезон клещей наступил: защитим наших питомцев вместе!

Несмотря на то, что снег еще покрывает землю, сезон активности клещей уже начался! Сейчас они начинают просыпаться, особенно в тех местах, где наблюдается повышенная температура почвы – например, на теплотрассах. И, конечно, клещи очень голодны, поэтому уже готовы атаковать питомцев. А мы помним, что эти эктопаразиты являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе и смертельно опасных.

Уже сейчас важно позаботиться об обработке четвероногого друга от клещей. Но как быть уверенным в том, что Вы все делаете правильно? В чем заключаются особенности выбора антипаразитарных средств? Как помочь питомцу справиться со стрессом во время обработки? И как помочь любимцу успокоиться на приеме у ветеринарного врача?

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