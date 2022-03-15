Сервис «Подписка на доставку» временно недоступен
15.03.2022
119
Уважаемые покупатели!
К сожалению, сервис «Подписка на доставку» по техническим причинам недоступен. Вы можете самостоятельно оформить заказ в нашем интернет-магазине www.4lapy.ru и в мобильном приложении.
Оставайтесь в курсе скидок и акций!
Мы будем продолжать своевременно информировать Вас о наших акциях и выгодных предложениях. Следите за нашими публикациями в официальном телеграм-канале @ZOO_4LAPY, в сообществе «Четыре Лапы» ВКонтакте , а также в нашем мобильном приложении.