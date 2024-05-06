Сдавайте упаковки от сухого корма на Eco Friendly Fest
18-19 мая с 12.00 до 19.00 на территории арт-пространства Artplay пройдет городской фестиваль по формированию эко-привычек – Eco Friendly Fest.
Мы благодарны нашему партнеру – организаторам Eco Friendly Fest за возможность участия в значимом мероприятии эко-френдли индустрии, направленное на сохранение окружающей среды и осознанного потребления в России.
На фестивале вы сможете сдать чистые упаковки от сухого корма, положив их в наши специальные контейнеры. Чем больше – тем лучше, а мы за это порадуем вас подарками. Переработанный пластик пойдет на изготовление оборудования для будущих кинологических площадок.
Расписание:
18-19 мая:
С 12.00 до 19.00
- Зона сбора упаковок.
- Дог-бар с угощениями для питомцев.
- Беспроигрышная лотерея.
- Образовательная эко-викторина от Четыре Лапы.
- Увлекательный квест «Внимательный пет-родитель».
С 14.00 до 17.00
- Мастер-класс по украшению броши.
Приходите на фестиваль с вашим питомцем, ведь мероприятие абсолютно пет-френдли!
ВНИМАНИЕ: перед сдачей упаковок от сухого корма в контейнеры, необходимо помыть упаковку.
Реклама. ИП Николаева Анастасия Владимировна, ИНН 772643112212, erid 2VtzqwY9o6Z