Сдавайте упаковки от сухого корма на Eco Friendly Fest

18-19 мая с 12.00 до 19.00 на территории арт-пространства Artplay пройдет городской фестиваль по формированию эко-привычек – Eco Friendly Fest.

Мы благодарны нашему партнеру – организаторам Eco Friendly Fest за возможность участия в значимом мероприятии эко-френдли индустрии, направленное на сохранение окружающей среды и осознанного потребления в России.

На фестивале вы сможете сдать чистые упаковки от сухого корма, положив их в наши специальные контейнеры. Чем больше – тем лучше, а мы за это порадуем вас подарками. Переработанный пластик пойдет на изготовление оборудования для будущих кинологических площадок.

Расписание:

18-19 мая:

С 12.00 до 19.00

Зона сбора упаковок.

Дог-бар с угощениями для питомцев.

Беспроигрышная лотерея.

Образовательная эко-викторина от Четыре Лапы.

Увлекательный квест «Внимательный пет-родитель».

С 14.00 до 17.00

Мастер-класс по украшению броши.

Приходите на фестиваль с вашим питомцем, ведь мероприятие абсолютно пет-френдли!

ВНИМАНИЕ: перед сдачей упаковок от сухого корма в контейнеры, необходимо помыть упаковку.

Реклама. ИП Николаева Анастасия Владимировна, ИНН 772643112212, erid 2VtzqwY9o6Z