С Новым 2024 годом!
31.12.2023
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Дорогие наши покупатели!
Новогодняя ночь – волшебное время, когда сбываются мечты! Пусть каждое ваше желание непременно исполнится! Здоровья, счастья, гармонии вам и вашим семьям.
Желаем успехов и отличного настроения! Чтобы ваши дни были наполнены положительными эмоциями, улыбками родных и близких, радостными минутами, проведенными вместе с домашними любимцами.
В 2023 году в компании Четыре Лапы произошло много важных событий и изменений:
- мы открыли 500-тый зоомагазин и провели грандиозный праздник;
- запустили новый сайт и сейчас активно тестируем его вместе с вами;
- мы продолжаем сотрудничать с проверенными партнерами и развиваем полезные пет-сервисы для питомцев – ветеринарию, груминг, пристройство, передержку и проч.;
- запустили увлекательную игру «Опасная прогулка» и больше рассказывали про важность обработки питомцев от паразитов;
- изменили раздел со статьями и новостями, сделали из него большой журнал с удобной навигацией. Здесь вы найдете анонсы мероприятий, полезные статьи, вебинары и видеоролики.
- наш благотворительный проект «Добролап» теперь работает в интернет-магазине 4lapy.ru круглый год. Вместе с вами мы помогли 107 500 питомцам из 120 приютов в 54 городах страны.
Пусть 2024 год будет интересным и успешным для всех нас!
Поздравляем вас и ваших питомцев с наступающим годом дракона!
Благодарим за то, что 2023 год вы провели с нами и до встречи в Новом 2024-ом!
Ваши Четыре Лапы