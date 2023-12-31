С Новым 2024 годом!

Дорогие наши покупатели!

Новогодняя ночь – волшебное время, когда сбываются мечты! Пусть каждое ваше желание непременно исполнится! Здоровья, счастья, гармонии вам и вашим семьям.

Желаем успехов и отличного настроения! Чтобы ваши дни были наполнены положительными эмоциями, улыбками родных и близких, радостными минутами, проведенными вместе с домашними любимцами.

В 2023 году в компании Четыре Лапы произошло много важных событий и изменений:

мы открыли 500-тый зоомагазин и провели грандиозный праздник;

и провели грандиозный праздник; запустили новый сайт и сейчас активно тестируем его вместе с вами;

и сейчас активно тестируем его вместе с вами; мы продолжаем сотрудничать с проверенными партнерами и развиваем полезные пет-сервисы для питомцев – ветеринарию, груминг, пристройство, передержку и проч.;

для питомцев – ветеринарию, груминг, пристройство, передержку и проч.; запустили увлекательную игру «Опасная прогулка» и больше рассказывали про важность обработки питомцев от паразитов;

изменили раздел со статьями и новостями, сделали из него большой журнал с удобной навигацией. Здесь вы найдете анонсы мероприятий, полезные статьи, вебинары и видеоролики.

с удобной навигацией. Здесь вы найдете анонсы мероприятий, полезные статьи, вебинары и видеоролики. наш благотворительный проект «Добролап» теперь работает в интернет-магазине 4lapy.ru круглый год. Вместе с вами мы помогли 107 500 питомцам из 120 приютов в 54 городах страны.

Пусть 2024 год будет интересным и успешным для всех нас!

Поздравляем вас и ваших питомцев с наступающим годом дракона!

Ваши Четыре Лапы