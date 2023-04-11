Russian Extreme Dog Trail
Пет-родители собак любых пород, любители спорта и сторонники активного образа жизни — объединяйтесь!
Приглашаем Вас принять участие в пятом забеге Russian extreme dog trail!
Когда: 28 мая.
Где: Московская область, Раменский район, пос. Чулково.
Russian extreme dog trail — это уникальная возможность провести незабываемые выходные вместе с семьей и любимой собакой, вместе преодолеть выбранный маршрут, проверить себя на выносливость, пройти всевозможные преграды и испытания, встретить своих единомышленников и почувствовать себя частью большого сообщества людей, ведущих активный образ жизни и искренне любящих собак!
В программе соревнований:
- детский забег;
- взрослые забеги;
- плоггинг-забег.
Внимание! Участие в соревнованиях платное!
В стартовый комплект каждого участника входят:
- стартовый номер;
- медаль финишера;
- электронный хронометраж;
- услуги скорой помощи;
- бесплатные фотографии с трассы и из лагеря;
- подарки от Четыре Лапы: лакомства и эко-пакеты для уборки за питомцем;
- приятные сюрпризы от партнёров.
Важно! Всем питомцам необходимо иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, произведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега.
Зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь.
До встречи на старте!