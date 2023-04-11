Пет-родители собак любых пород, любители спорта и сторонники активного образа жизни — объединяйтесь!

Приглашаем Вас принять участие в пятом забеге Russian extreme dog trai l!

Когда: 28 мая.

Где: Московская область, Раменский район, пос. Чулково.

Russian extreme dog trail — это уникальная возможность провести незабываемые выходные вместе с семьей и любимой собакой, вместе преодолеть выбранный маршрут, проверить себя на выносливость, пройти всевозможные преграды и испытания, встретить своих единомышленников и почувствовать себя частью большого сообщества людей, ведущих активный образ жизни и искренне любящих собак!

В программе соревнований:

детский забег;

взрослые забеги;

плоггинг-забег.

Внимание! Участие в соревнованиях платное!

В стартовый комплект каждого участника входят:

стартовый номер;

медаль финишера;

электронный хронометраж;

услуги скорой помощи;

бесплатные фотографии с трассы и из лагеря;

подарки от Четыре Лапы: лакомства и эко-пакеты для уборки за питомцем;

приятные сюрпризы от партнёров.

Важно! Всем питомцам необходимо иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, произведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега.

Зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь .

До встречи на старте!