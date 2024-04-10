Розыгрыш пригласительных на спецпоказ фильма «Собачий побег»!

Дорогие пет-родители, мы рады, когда получаем от вас много положительных отзывов о наших совместных розыгрышах с кинопартнерами!

25 апреля в российский прокат выходит добрый семейный фильм «Собачий побег», на который мы рекомендуем сходить всей семьей!

Томи — очаровательный и веселый лабрадор — влюблен в свою соседку, прекрасную собаку породы спаниель по имени Амалу, которая отвечает ему взаимностью. Пара очень любит проводить время друг с другом, но их любви препятствуют собственные хозяева, которые решают запереть собак, не позволяя им гулять вдвоем. Тогда Томи и Амалу решают сбежать. Так начинается их необычное путешествие, которое будет наполнено не только веселыми приключениями, но и множеством опасностей, которые придется преодолеть ради любви.

Совместно с нашим партнером – кинопроизводственной компанией «Капелла Фильм» мы подготовили для вас акцию, в которой можно выиграть пригласительные на эксклюзивные закрытые показы фильма:

Условия акции:

1. Совершите покупку от 2000 рублей в одном из наших магазинов* в период с 10 по 20 апреля;

2. Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

3. Получите шанс стать победителем акции и выиграть пригласительные на закрытые премьерные показы фильма «Собачий Побег».

4. 20 апреля 18 победителей акции из Москвы и МО получат по 2 пригласительных на электронный адрес, а также пригласительные будут отправлены 13 покупателям из Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Перми, Саратова, Тулы. Победители определяются при помощи рандомной выборки.

*Список магазинов-участников:

Балашиха, мкр. Железнодорожный , ул.Рождественская, д. 3

Балашиха, мкр. Павлино, д.18 к.1

Балашиха, мкрн. Авиаторов ул.Третьяка, д. 8

Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Рождественская д. 8

Быково Раменский р-н, ул.Советская, д.11

Видное, мкрн.Солнечный, д. 10 ТЦ "Курс"

Видное, ул.Берёзовая, д.9

Видное, ул.Олимпийская, д.6 корп.1

Воронеж, Московский проспект, д.129/1

Воронеж, бульвар Победы, дом 23б

Воронеж, Левобережный район, Ленинский пр-кт, д.117

Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60

Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65 А

Воронеж, ул. Домостроителей, д.24 ТЦ 'Лента'

Воронеж, ул. Куколкина, 18 ТЦ Галерея Чижова

Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/24

Дзержинский, ул.Лесная, д. 5

Дмитров, ул. Загорская, д. 36

Дмитров, ул.Профессиональная, д. 7

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74

Долгопрудный, Новый б-р, д.3

Долгопрудный, проспект Пацаева,д.11

Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11

Домодедово, мкрн. Северный, ш. Каширское, строен. 3а, ТЦ Торговый Квартал

Домодедово, Привокзальная площадь, д.7

Домодедово, ул.Гагарина, д.37

Домодедово,мкр.Авиационный,пр-т Ак.Туполева,д.2

Дубна, Боголюбова пр-т, д. 24а, ТЦ "Маяк"

Егорьевск, ул. Советская, д.187

Железнодорожный , ул. Советская, д. 9, 'Эдельвейс'

Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 2

Жуковский, ул. Гагарина, д. 60А

Жуковский, ул. Горького, д. 5

Жуковский, ул. Дугина, д.28/12

Жуковский, ул. Лацкова, д.3

Жуковский, ул. Фрунзе, д. 22

Звенигород, квартал Маяковского ,д.1, кв.1

Звенигород, ул. Московская, д. 15, пом. 2

Зеленоград, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1

Зеленоград, корп.1805

Зеленоград, Панфиловский пр-д, д. 6 а

Зеленоград, проспект Центральный, корп.406

Коломна, пл. Советская, д. 8, ТЦ Глобус

Коломна, пл. Восстания, д. 7 ТЦ "Кадо"

Коломна, ул. Астахова, д. 11

Королев, пр-кт Космонавтов, д. 41, к.1, пом. VII.

Королев, пр-т Королева, д. 22

Королев, пр-т Космонавтов, д.20А

Королев, ул. Фрунзе, д.2 Б

Королев, ул.Коммунальная, д.1

Котельники, Новорязанское ш, д. 24

Котельники, ул. Cосновая, д.1, корп.4

Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 98/11

Краснодар, пр-т имени писателя Знаменского, д.2, пом.103

Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, д.100

Краснодар, ул. Западный обход, з/у 31

Краснодар, ул. им. Володи Головатого, дом № 313, Литера А, А1

Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 42, пом.28-80

Москва, Аминьевское ш., вл.15

Москва, Борисовские Пруды, д. 26 ТЦ "Ключевой"

Москва, Боровское ш, д. 35

Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, стр.1

Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.1 (ТЦ Северное Сияние)

Москва, Варшавское ш., д.152

Москва, Варшавское шоссе, д.87Б

Москва, Волгоградский пр-кт, д.1, стр.1

Москва, Волжский бульвар, д.7

Москва, Волжский бульвар, квартал 113А, корп.1

Москва, г. Зеленоград, кор. 900

Москва, г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1

Москва, г. Троицк, мкр. 'В', дом 42, «Торговый центр»

Москва, г.Московский, ул. Хабарова, д. 2

Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1

Москва, г.Щербинка, ул. Железнодорожная, 44

Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1

Москва, Новоухтомское шоссе, владение 2А

Москва, Новочеркасский бульвар, д. 51

Москва, Новоясеневский пр-т, д.7

Москва, Ореховый бульвар, д.22А

Москва, п. Внуковское, ул. Корнея Чуковского, д. 2

Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, д. 6

Москва, п. Воскресенское, Чечерский пр-д,, д. 51 ТЦ Бутово Молл

Москва, п. Московский, г. Московский, Никитина ул, дом 2 (ТЦ Столица)

Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка ТЦ ГЛОБУС

Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр.2

Москва, пос. Сосенское, бульвар Веласкеса, д.3 корп.1 (ТЦ)

Москва, поселение Сосенское, ул. Эдварда Грига, д. 17, пом. 5Н

Москва, проезд Электролитный, д.16А

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Москва, проспект Андропова, д. 27. _ОРБИТА

Москва, проспект Андропова, д.8

Москва, проспект Вернадского, д.6

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Москва, р-н Раменки, Мичуринский пр-кт, д. 36

Москва, Рублевское шоссе, д.28, корпус 1

Москва, Севастопольский проспект, д 28 к 2

Москва, Сиреневый б-р, д. 31

Москва, Славянский б-р, д. 9, к.1

Москва, Солнцевский проспект, д.21

Москва, Солнцевский проспект, д.26

Москва, Тишинская пл. д .1 стр.1

Москва, ул. 2-я Вольская, д.1 корп.1

Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый)

Москва, ул. Авиаторов, влд. 5

Москва, ул. Азовская, д.24к.3 (ТЦ Азовский)

Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 5а

Москва, ул. Бакунинская, д.26-30, стр.1, помещение 1/1

Москва, ул. Беломорская, д. 16а

Москва, ул. Берёзовая аллея, д. 19, корпус 6

Москва, ул. Бирюлевская, д.47А

Москва, ул. Большая Очаковская, д.29

Москва, ул. Большая Тульская, д.2

Москва, ул. Братиславская, д. 13, корп.1

Москва, ул. Братиславская, д.31, корп.1 (ранее д.27, корп.1)

Москва, ул. Вавилова, д.3

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Москва, ул. Весёлая, д.2.

Москва, ул. Вешняковская, д. 17а, ТЦ 'Океан'

Москва, ул. Вешняковская, д. 29

Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр.1

Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.13 Жулебино

Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.22

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Раменское, Вокзальная пл., д. 4б, ТЦ "Солнечный Рай"

Раменское, ул. Дергаевская, д.34

Раменское, ул.Советская, д.16

Реутов, Носовихинское шоссе, д. 45

Реутов, ул.Ленина, д.1А

Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 41

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Санкт-Петербург, проспект Науки, д.23, кор.2, стр.1

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Санкт-Петербург, Коломяжский просп., д. 17, корп. 1, лит. А, пом. 1-Н

Санкт-Петербург, Комендантский просп., д. 64, корп. 1, стр. 1, помещение 31-Н

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Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 19, корп. 1, лит. А

Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А

Санкт-Петербург, пр-т Большевиков д 32 -1,лит А

Санкт-Петербург, пр-т Королёва, д. 27, корп. 1, литера А, помещение 5-

Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 30, корп. 1, литера А

Санкт-Петербург, пр. Культуры, дом 1, литер А ТРК «Родео Драйв»

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Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 60, корп. 1, лит. А

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