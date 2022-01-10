Вечерняя пэт экскурсия
ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА ЕЩЕ НЕ ПРОШЛО!
Новогодние каникулы закончились, но это не повод грустить! Продлите атмосферу праздника на увлекательной прогулке по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга!
В этот день вас ждут:
1. Познавательная экскурсия, где вы сможете узнать историю возникновения любимых праздников - Нового года и Старого Нового года.
2. Новые знакомства для вас и вашего питомца.
3. Праздничное настроение и подарки.
Посетить экскурсию просто – заполните заявку !
Спешите, количество мест ограничено!
Дата: 15 января.
Время: 17:00.
Адрес: г. Санкт-Петербург, выход у ст. метро «Гостиный Двор» (первый вестибюль: Садовая улица/Невский проспект).