Разыгрываем промо-сертификаты в кино!

9 ноября в кинопрокат выходит мультфильм «Крылатая история» – совершенно необычная история про мотылька Патрика, у которого нет одного крыла, но который мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту – порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета!

Скорее участвуйте в нашей акции и получите шанс выиграть по 2 промо-сертификата на удобный для вас сеанс в любом кинотеатре, чтобы лично увидеть семейную анимацию в кино!

Условия розыгрыша:

С 1 по 15 ноября 2023 года совершайте покупки от 2000 рублей в магазинах* и получите шанс выиграть два промокода по 500 рублей в кино. 16 ноября среди участников акции случайным образом будут выбраны 50 победителей, которые получат промокоды на покупку билетов в любом кинотеатре городов-участников в период проката фильма. Сертификат действует только на мультфильм «Крылатая история». Города-участники: Москва, Московская область.

*Список магазинов, участвующих в акции:

Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 1 Внутр.: 14-17

Красногорск, Волоколамское шоссе, д.3, стр.1, ТЦ "Карамель" Внутр.: 1197

Красногорск, д.Путилково, ул.Новотушинская, д.2 Внутр.: 1366

Красногорск, Павшинский б-р, д.16 Внутр.: 1184

Красногорск, Подмосковный бульв, д. 13, пом. № 1, комн. 1-35, 74-77 Внутр.: 14-79

Красногорск, ул. Ленина, д.55 Внутр.: 1393

Красногорск, ул.50 лет Октября, д.12 ТЦ Парк Внутр.: 1328

Люберцы, Новорязанское ш., д.7, ТЦ Гренада Внутр.: 1163

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 368 Внутр.: 1258

Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, ТЦ Выходной Внутр.: 1251

Москва, ул. Чертановская, д. 63, корп. 2

Москва, ул. Братиславская, д. 13, корп.1

Москва, Борисовские Пруды, д. 26 ТЦ "Ключевой"

Москва, ул. Уссурийская, д.9

Москва, ул. Южнобутовская, д.97.

Москва, ул. Осенний б-р, д.12

Москва, ул. Тушинская, 17

Москва, ул. Перовская, д.32, стр.1

Москва, ул. Вавилова, д.3

Москва, ул. Озерная, д.50

Москва, Тишинская пл. д .1 стр.1

Москва, ул. Череповецкая, д.18

Москва, проспект Вернадского, д.6

Москва, ул. Цандера, д.7 к.2а

Москва, ул. Беломорская, д. 16а

Москва, Кавказский бульвар, 17

Москва, ул. Юных Ленинцев, вл. 52

Москва, Славянский б-р, д. 9, к.1

Москва, ул. Широкая, д.2А ТЦ ГЛОБУС

Москва, ул. Каховка, д. 29А

Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 5а

Москва, Проспект Мира, д. 211, корп. 2

Москва, ул. Ташкентская, д.12/20

Москва, ул. Удальцова, д. 42

Москва, ул. Новочеремушкинская, д.53А

Москва, ул. Обручева, дом 16, корпус 1

Москва, ул. Русаковская, д.31

Москва, ул.Ельнинская, д.20 корп.1

Москва, ул. Зеленодольская, д.18, корп.1

Москва, ул. Новокосинская, д.35

Москва, ул. Маршала Катукова, д.17, корп.1

Москва, ул. Дубнинская д.10 к.1

Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый)

Москва, ул. Авиаторов, влд. 5

Москва, ул. Братиславская, д.31, корп.1 (ранее д.27, корп.1)

Москва, Сиреневый б-р, д. 31

Москва, Новоухтомское шоссе, владение 2А

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32

Москва, ул. Рождественская, д.11

Москва, Можайское шоссе, д. 39.

Москва, Севастопольский проспект, д 28 к 2

Москва, ул. Часовая, д.11, стр. 4

Москва, р-н Раменки, Мичуринский пр-кт, д. 36

Москва, ул. Элеваторная д.12 корп.2

Москва, г. Троицк, мкр. 'В', дом 42, «Торговый центр»

Москва, Солнцевский проспект, д.21

Москва, ул. Декабристов, д.17

Москва, ул. Михалковская, д.4а

Москва, ул. Дубравная, вл. 51

Москва, Зеленый пр-кт, д. 81

Москва, Ореховый бульвар, д.22А

Москва, ул. Люблинская, д.80, корп.3, пом.3Н

Москва, ул. Дыбенко, д. 7/1, стр. 1

Москва, проспект Мира, 118, помещение 4/1

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