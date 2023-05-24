Приглашаем на чемпионат Москвы по «Rally Obedience»
24.05.2023
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Всех любителей спортивных дисциплин с участием собак мы приглашаем на удивительно интересные и яркие соревнования — чемпионат Москвы по ралли-обидиенс, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
Ралли-обидиенс — это дисциплина, при которой особенно важно взаимодействие между собакой и ее владельцем. Задача — пройти трассу быстрее всех, выполняя при этом указанные на табличках задания. Отличная альтернатива активным играм!
Берите семью, друзей, питомца и приезжайте посмотреть на зрелищные соревнования по ралли-обидиенс!
Где: Московская область, Подольский район, дер. Макарово/Ворыпаево.
Когда: 28 мая.
Во сколько: 9:00-18:00