Приглашаем на чемпионат Москвы по «Rally Obedience»

Всех любителей спортивных дисциплин с участием собак мы приглашаем на удивительно интересные и яркие соревнования — чемпионат Москвы по ралли-обидиенс, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

Ралли-обидиенс — это дисциплина, при которой особенно важно взаимодействие между собакой и ее владельцем. Задача — пройти трассу быстрее всех, выполняя при этом указанные на табличках задания. Отличная альтернатива активным играм!

Берите семью, друзей, питомца и приезжайте посмотреть на зрелищные соревнования по ралли-обидиенс!

Где: Московская область, Подольский район, дер. Макарово/Ворыпаево.

Когда: 28 мая.

Во сколько: 9:00-18:00