Ралли-Обидиенс в Санкт-Петербурге
15.12.2022
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Приглашаем на соревнования по Ралли Обидиенс в Санкт-Петербурге!
А Вы знали, что для наших любимых собак тоже устраивают хорошо известные нам «веселые старты»? Правда, называются они Ралли Обидиенс и представляют собой спортивно-развлекательные тренировки.
Хотите понаблюдать, как все происходит, и поболеть за участников? Вы сможете сделать это 17 декабря в Санкт-Петербурге на соревнованиях по Ралли Обидиенс, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
Не забудьте взять с собой своих любимцев и, конечно, хорошее настроение!
Когда: 17 декабря.
Где: Санкт-Петербург, Догсхолл.
Во сколько: с 10:00 до 20:00