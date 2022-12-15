Приглашаем на соревнования по Ралли Обидиенс в Санкт-Петербурге!

А Вы знали, что для наших любимых собак тоже устраивают хорошо известные нам «веселые старты»? Правда, называются они Ралли Обидиенс и представляют собой спортивно-развлекательные тренировки.

Хотите понаблюдать, как все происходит, и поболеть за участников? Вы сможете сделать это 17 декабря в Санкт-Петербурге на соревнованиях по Ралли Обидиенс, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

Не забудьте взять с собой своих любимцев и, конечно, хорошее настроение!

Когда: 17 декабря.

Где: Санкт-Петербург, Догсхолл.

Во сколько: с 10:00 до 20:00