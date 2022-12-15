Ралли Обидиенс в г. Ярославль
15.12.2022
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Приглашаем на соревнования по Ралли Обидиенс в г. Ярославле!
А Вы знали, что для наших любимых собак тоже устраивают хорошо известные нам «веселые старты»? Правда, называются они Ралли Обидиенс и представляют собой спортивно-развлекательные тренировки.
Хотите понаблюдать, как все происходит, и поболеть за участников? Вы сможете сделать это 18 декабря в Ярославле на соревнованиях по Ралли Обидиенс, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
Не забудьте взять с собой своих любимцев и, конечно, хорошее настроение!
Когда:18 декабря.
Где: г. Ярославль, пр. Октября, д. 78б, стр.2.
Во сколько: с 10:00 до 17:00.