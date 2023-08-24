Приглашаем на соревнования по ралли обидиенс «Скоро в школу» в Петергофе!



Когда: 26 августа

Во сколько: 10:00

Где: Стадион ДОСААФ, Петергоф, Сашинская дор., д. 2

Ралли обидиенс – это соревнования, в которых собаки принимают участие вместе со своими пет-родителями. Задача спортсменов – пройти трассу, выполняя задания. Такой вид спорта не только тренирует ловкость, физические навыки, но и помогает питомцу и его хозяину лучше понимать друг друга.

Вы хотите увидеть, как все проходит?

Приглашаем Вас посетить соревнования по ралли обидиенс «Скоро в школу», партнером которых выступает компания Четыре Лапы. Это отличная возможность провести время всей семьей, набраться положительных эмоций перед учебным годом и познакомиться с четвероногими спортсменами!

Ждем Вас и Ваших питомцев в Петергофе 26 августа.

Не забудьте рассказать о соревнованиях друзьям и знакомым!