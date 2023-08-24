Ралли обидиенс «Скоро в школу» в Петергофе
Приглашаем на соревнования по ралли обидиенс «Скоро в школу» в Петергофе!
Когда: 26 августа
Во сколько: 10:00
Где: Стадион ДОСААФ, Петергоф, Сашинская дор., д. 2
Ралли обидиенс – это соревнования, в которых собаки принимают участие вместе со своими пет-родителями. Задача спортсменов – пройти трассу, выполняя задания. Такой вид спорта не только тренирует ловкость, физические навыки, но и помогает питомцу и его хозяину лучше понимать друг друга.
Вы хотите увидеть, как все проходит?
Приглашаем Вас посетить соревнования по ралли обидиенс «Скоро в школу», партнером которых выступает компания Четыре Лапы. Это отличная возможность провести время всей семьей, набраться положительных эмоций перед учебным годом и познакомиться с четвероногими спортсменами!
Ждем Вас и Ваших питомцев в Петергофе 26 августа.
Не забудьте рассказать о соревнованиях друзьям и знакомым!
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