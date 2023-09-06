Приглашаем на соревнования по ралли обидиенс «Осенние гонки» в Санкт-Петербурге!

Когда: 9 сентября

Во сколько: 10:00-15:00

Где: г. Санкт-Петербург, КЦ Neva, ул. Встреч, д.33

Ралли обидиенс – уже полюбившиеся Вам соревнования, где питомцам и их пет-родителям предстоить пройти полосу препятствий и выполнить задания. Сложно? А вот и нет! Конечно, если установить с любимцем гармоничные взаимоотношения и научиться понимать друг друга.

Вы можете увидеть, как проходят соревнования по ралли обидиенс, партнером которых выступает компания Четыре Лапы, поболеть за участников и, наконец, провести время всей семьей!

В программе – соревнования в классах «Дебют», «Щенки», «Дети», Р01.

Увидимся 9 сентября в КЦ Neva!