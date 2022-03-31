Путешествуем вместе с питомцем
Приглашаем на вебинар «Путешествуем вместе с питомцем»!
Приближаются долгожданные теплые дни, а значит, совсем скоро наступят периоды отпусков и поездок за город.
Ваш любимец путешествует вместе с вами? Или с нетерпением ждет выездов на любимую дачу? Тогда вам необходимо знать о том, как сделать поездку максимально комфортной и безопасной для питомца!
6 апреля в 19:00 приглашаем вас принять участие в вебинаре с ведущим ветеринарным экспертом сети зоомагазинов «Четыре Лапы» Артемом Деминым.
Вы узнаете:
1. Как избежать стресса любимца во время путешествия.
2. Что должна включать в себя аптечка первой помощи.
3. Как подготовиться к авиаперелету: какие документы оформить и о каких профилактических прививках не забыть.
4. Что взять с собой при при поездке на личном автомобиле.
5. Как выбрать подходящую именно вашему четвероногому переноску.
Дата: 6 апреля.
Время: 19:00.
Необходима обязательная регистрация!