Приглашаем на вебинар «Путешествуем вместе с питомцем легко и с удовольствием»!

Друзья, а ваш питомец уже открыл дачный сезон? Или вы только планируете путешествия и выезды на природу? Тогда вам надо быть уверенным в том, что ваш питомец будет в безопасности, а поездка пройдет для него с максимальным комфортом.

28 апреля в 19:00 приглашаем вас на вебинар с нашим ветеринарным экспертом Евгенией Гусевой.

Вы узнаете:

1. Как подготовиться к поездке с четвероногим другом так, чтобы ничего не упустить.

2. Что нужно не забыть взять с собой в путешествие.

3. Какие требования к перевозке питомцев в самолете и поезде существуют.

Важно! Необходима предварительная регистрация!