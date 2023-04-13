Путь домой. Фестиваль, где животные обретают свой дом
Приглашаем на мини-фестиваль «Путь домой» в Санкт-Петербурге!
Пасха — это добрый и светлый праздник. И в наших силах сделать так, чтобы этот день стал для кого-то самым счастливым!
«Путь домой» — это мини-фестиваль, цель которого — помощь в развитии ответственного отношения к домашним животным. Как и всегда, мы представим питомцев, которые приедут искать свои самые лучшие семьи.
16 апреля с 12:00 до 16:00 Вас ждут:
1. Котики и песики из 5 приютов.
2. Несравненный ведущий.
3. Розыгрыши призов от Четыре Лапы.
4. Познавательные лекции.
5. Пасхальные творческие мастер-классы.
6. Благотворительная ярмарка.
7. Чаепитие.
Ждем Вас!
Когда: 16 апреля.
Во сколько: 12:00-16:00.
Где: проспект Большевиков, 32/1, зоомагазин Четыре Лапы.