Путь домой. Фестиваль, где животные обретают свой дом

Приглашаем на мини-фестиваль «Путь домой» в Санкт-Петербурге!

Пасха — это добрый и светлый праздник. И в наших силах сделать так, чтобы этот день стал для кого-то самым счастливым!

«Путь домой» — это мини-фестиваль, цель которого — помощь в развитии ответственного отношения к домашним животным. Как и всегда, мы представим питомцев, которые приедут искать свои самые лучшие семьи.

16 апреля с 12:00 до 16:00 Вас ждут:

1. Котики и песики из 5 приютов.

2. Несравненный ведущий.

3. Розыгрыши призов от Четыре Лапы.

4. Познавательные лекции.

5. Пасхальные творческие мастер-классы.

6. Благотворительная ярмарка.

7. Чаепитие.

Ждем Вас!

Когда: 16 апреля.

Во сколько: 12:00-16:00.

Где: проспект Большевиков, 32/1, зоомагазин Четыре Лапы.