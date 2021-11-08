Purina: дарим 200 баллов за отзыв
08.11.2021
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Для получения баллов необходимо:
1. Добавить отзыв о любом товаре из списка ниже.
2. До конца действия акции на бонусную карту будет начислено 200 баллов (1 балл = 1 рубль).
*Бонусы начисляются однократно в период действия акции за первый опубликованный отзыв о любом товаре из указанного списка.
Акция действует с 8 ноября по 31 декабря 2021 года.
Felix Мясные Ломтики. Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек, с уткой, Пауч, 75г22 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
Purina Hydra Care для взрослых кошек для увеличения потребления воды и снижения концентрации мочи, 85 г83 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 10шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для щенков средних и крупных пород, с высоким содержанием ягненка, 2 кг1269 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для щенков мелких и карликовых пород, с высоким содержанием ягненка, 700 г519 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® PRO PLAN NATUR EL Соб ВзрСрКрП Ягн 6x2кг1269 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых собак средних и крупных пород, с высоким содержанием лосося, 2 кг1269 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых собак мелких и карликовых пород, с высоким содержанием лосося, 700 г519 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых кошек с чувствительным пищеварением или особыми предпочтениями в еде, с высоким содержанием индейки, 200 г249 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 10шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых стерилизованных кошек и кастрированных котов, с высоким содержанием курицы, 200 г249 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 10шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых кошек, с высоким содержанием лосося, 200 г249 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 10шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Влажный корм для взрослых стерилизованных кошек старше 7 лет, паштет с индейкой, Пауч, 85 г71 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Венгрия
Gourmet Влажный корм Нежное филе для кошек, со вкусом кролика в соусе, Пауч, 85 г37 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Влажный корм для взрослых собак мелких и карликовых пород, с курицей в соусе, 85 г67 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Влажный корм для взрослых собак мелких и карликовых пород, с говядиной в соусе, 85 г67 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Сухой корм для щенков средних и мелких пород, с высоким содержанием курицы, 3 кг1939 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
Pro Plan ® Сухой корм для щенков крупных пород, с высоким содержанием курицы, 12 кг5645 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Страна производства Франция
Pro Plan ® Grain Free Formula сухой корм для щенков средних и крупных пород с чувствительным пищеварением, с высоким содержанием индейки, 12 кг5545 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Страна производства Италия
Purina Сухой корм Veterinary Diets UR Urinary для взрослых собак при образовании мочевых камней, 1,5 кг1715 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
Purina Veterinary Diets HA влажный корм для щенков и взрослых собак, для снижения непереносимости ингредиентов и питательных веществ, 400 г335 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Purina Сухой корм Veterinary Diets HA Hypoallergenic для щенков и взрослых собак при аллергических реакциях, 1,3 кг1755 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
Purina Сухой корм Veterinary Diets для щенков и взрослых собак для поддержания здоровья кожи при дерматозах и выпадении шерсти, 1,5 кг1715 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
Felix Sensations влажный корм Супервкус для кошек, со вкусом индейки и ягод, в желе, 75 г22 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
Felix Sensations влажный корм Супервкус для кошек, со вкусом говядины и сыра, в желе, 75 г22 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® LiveClear сухой корм для стерилизованных кошек, снижает количество аллергенов в шерсти, с лососем, 1,4 кг1559 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
Felix Сухой корм Двойная Вкуснятина для котят до года, с курочкой, 600 г239 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 8шт.
Страна производства Россия
Pro Plan ® Сухой корм для стерилизованных котят, с высоким содержанием лосося, 400 г395 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
Gourmet Влажный корм Голд Мясной тортик для кошек, с индейкой и ягненком, 85 г50 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, томленая индейка с горошком, 75 г37 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, лосось-гриль с зеленой фасолью, 75 г37 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, тушеная говядина с томатами, 75 г37 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, курица на пару с морковью, 75 г37 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с томленой индейкой и c пастернаком, 85 г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с курицей на пару и томатами, 85 г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с ягненком и с томатами, 85 г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с тушеной говядиной и с морковью, 85 г58 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
Gourmet Влажный корм Перл Желе Де-Люкс для кошек, с лососем в роскошном желе, 75 г35 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия