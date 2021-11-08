  Purina: дарим 200 баллов за отзыв

Для получения баллов необходимо:

1. Добавить отзыв о любом товаре из списка ниже.

2. До конца действия акции на бонусную карту будет начислено 200 баллов (1 балл = 1 рубль).

*Бонусы начисляются однократно в период действия акции за первый опубликованный отзыв о любом товаре из указанного списка.

Акция действует с 8 ноября по 31 декабря 2021 года.