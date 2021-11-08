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Purina: дарим 200 баллов за отзыв

08.11.2021
41

Для получения баллов необходимо:

1. Добавить отзыв о любом товаре из списка ниже.
2. До конца действия акции на бонусную карту будет начислено 200 баллов (1 балл = 1 рубль).

*Бонусы начисляются однократно в период действия акции за первый опубликованный отзыв о любом товаре из указанного списка.

Акция действует с 8 ноября по 31 декабря 2021 года.

212 товаров Сортировать по
Мясные Ломтики. Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек, с уткой, Пауч, 75г
Felix Мясные Ломтики. Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек, с уткой, Пауч, 75г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
22 +1 Уведомить о поступлении
Hydra Care для взрослых кошек для увеличения потребления воды и снижения концентрации мочи, 85 г
Purina Hydra Care для взрослых кошек для увеличения потребления воды и снижения концентрации мочи, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 10шт.
Страна производства Франция
83 +1 Уведомить о поступлении
75 Подписка
Сухой корм Nature Elements для щенков средних и крупных пород, с высоким содержанием ягненка, 2 кг
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для щенков средних и крупных пород, с высоким содержанием ягненка, 2 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
2 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
1269 +1 Уведомить о поступлении
1142 Подписка
Сухой корм Nature Elements для щенков мелких и карликовых пород, с высоким содержанием ягненка, 700 г
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для щенков мелких и карликовых пород, с высоким содержанием ягненка, 700 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
700 г
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
519 +1 Уведомить о поступлении
467 Подписка
PRO PLAN NATUR EL Соб ВзрСрКрП Ягн 6x2кг
Pro Plan ® PRO PLAN NATUR EL Соб ВзрСрКрП Ягн 6x2кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
2 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
1269 +1 Уведомить о поступлении
1142 Подписка
Сухой корм Nature Elements для взрослых собак средних и крупных пород, с высоким содержанием лосося, 2 кг
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых собак средних и крупных пород, с высоким содержанием лосося, 2 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
2 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
1269 +1 Уведомить о поступлении
1142 Подписка
Сухой корм Nature Elements для взрослых собак мелких и карликовых пород, с высоким содержанием лосося, 700 г
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых собак мелких и карликовых пород, с высоким содержанием лосося, 700 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
700 г
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
519 +1 Уведомить о поступлении
467 Подписка
Сухой корм Nature Elements для взрослых кошек с чувствительным пищеварением или особыми предпочтениями в еде, с высоким содержанием индейки, 200 г
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых кошек с чувствительным пищеварением или особыми предпочтениями в еде, с высоким содержанием индейки, 200 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
200 г
Упаковка 10шт.
Страна производства Россия
249 +1 Уведомить о поступлении
224 Подписка
Сухой корм Nature Elements для взрослых стерилизованных кошек и кастрированных котов, с высоким содержанием курицы, 200 г
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых стерилизованных кошек и кастрированных котов, с высоким содержанием курицы, 200 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
200 г
Упаковка 10шт.
Страна производства Россия
249 +1 Уведомить о поступлении
224 Подписка
Сухой корм Nature Elements для взрослых кошек, с высоким содержанием лосося, 200 г
Pro Plan ® Сухой корм Nature Elements для взрослых кошек, с высоким содержанием лосося, 200 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
200 г
Упаковка 10шт.
Страна производства Россия
249 +1 Уведомить о поступлении
224 Подписка
Влажный корм для взрослых стерилизованных кошек старше 7 лет, паштет с индейкой, Пауч, 85 г
Pro Plan ® Влажный корм для взрослых стерилизованных кошек старше 7 лет, паштет с индейкой, Пауч, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Венгрия
71 +1 Уведомить о поступлении
63 Подписка
Влажный корм Нежное филе для кошек, со вкусом кролика в соусе, Пауч, 85 г
Gourmet Влажный корм Нежное филе для кошек, со вкусом кролика в соусе, Пауч, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
37 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм для взрослых собак мелких и карликовых пород, с курицей в соусе, 85 г
Pro Plan ® Влажный корм для взрослых собак мелких и карликовых пород, с курицей в соусе, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
67 +1 Уведомить о поступлении
60 Подписка
Влажный корм для взрослых собак мелких и карликовых пород, с говядиной в соусе, 85 г
Pro Plan ® Влажный корм для взрослых собак мелких и карликовых пород, с говядиной в соусе, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
67 +1 Уведомить о поступлении
60 Подписка
Сухой корм для щенков средних и мелких пород, с высоким содержанием курицы, 3 кг
Pro Plan ® Сухой корм для щенков средних и мелких пород, с высоким содержанием курицы, 3 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
3 кг
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
1939 +1 Уведомить о поступлении
1745 Подписка
Сухой корм для щенков крупных пород, с высоким содержанием курицы, 12 кг
Pro Plan ® Сухой корм для щенков крупных пород, с высоким содержанием курицы, 12 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
12 кг
Страна производства Франция
5645 +1 Уведомить о поступлении
5081 Подписка
Grain Free Formula сухой корм для щенков средних и крупных пород с чувствительным пищеварением, с высоким содержанием индейки, 12 кг
Pro Plan ® Grain Free Formula сухой корм для щенков средних и крупных пород с чувствительным пищеварением, с высоким содержанием индейки, 12 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
12 кг
Страна производства Италия
5545 +1 Уведомить о поступлении
4991 Подписка
Сухой корм Veterinary Diets UR Urinary для взрослых собак при образовании мочевых камней, 1,5 кг
Purina Сухой корм Veterinary Diets UR Urinary для взрослых собак при образовании мочевых камней, 1,5 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
1.5 кг
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
1715 +1 Уведомить о поступлении
1544 Подписка
Veterinary Diets HA влажный корм для щенков и взрослых собак, для снижения непереносимости ингредиентов и питательных веществ, 400 г
Purina Veterinary Diets HA влажный корм для щенков и взрослых собак, для снижения непереносимости ингредиентов и питательных веществ, 400 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
335 +1 Уведомить о поступлении
302 Подписка
Сухой корм Veterinary Diets HA Hypoallergenic для щенков и взрослых собак при аллергических реакциях, 1,3 кг
Purina Сухой корм Veterinary Diets HA Hypoallergenic для щенков и взрослых собак при аллергических реакциях, 1,3 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
1.3 кг
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
1755 +1 Уведомить о поступлении
1580 Подписка
Сухой корм Veterinary Diets для щенков и взрослых собак для поддержания здоровья кожи при дерматозах и выпадении шерсти, 1,5 кг
Purina Сухой корм Veterinary Diets для щенков и взрослых собак для поддержания здоровья кожи при дерматозах и выпадении шерсти, 1,5 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
1.5 кг
Упаковка 4шт.
Страна производства Франция
1715 +1 Уведомить о поступлении
1544 Подписка
Sensations влажный корм Супервкус для кошек, со вкусом индейки и ягод, в желе, 75 г
Felix Sensations влажный корм Супервкус для кошек, со вкусом индейки и ягод, в желе, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
22 +1 Уведомить о поступлении
Sensations влажный корм Супервкус для кошек, со вкусом говядины и сыра, в желе, 75 г
Felix Sensations влажный корм Супервкус для кошек, со вкусом говядины и сыра, в желе, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 24шт.
Страна производства Россия
22 +1 Уведомить о поступлении
LiveClear сухой корм для стерилизованных кошек, снижает количество аллергенов в шерсти, с лососем, 1,4 кг
Pro Plan ® LiveClear сухой корм для стерилизованных кошек, снижает количество аллергенов в шерсти, с лососем, 1,4 кг
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
1.4 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Франция
1559 +1 Уведомить о поступлении
1403 Подписка
Сухой корм Двойная Вкуснятина для котят до года, с курочкой, 600 г
Felix Сухой корм Двойная Вкуснятина для котят до года, с курочкой, 600 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
600 г
Упаковка 8шт.
Страна производства Россия
239 +1 Уведомить о поступлении
Сухой корм для стерилизованных котят, с высоким содержанием лосося, 400 г
Pro Plan ® Сухой корм для стерилизованных котят, с высоким содержанием лосося, 400 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
400 г
Упаковка 8шт.
Страна производства Франция
395 +1 Уведомить о поступлении
356 Подписка
Влажный корм Голд Мясной тортик для кошек, с индейкой и ягненком, 85 г
Gourmet Влажный корм Голд Мясной тортик для кошек, с индейкой и ягненком, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
50 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, томленая индейка с горошком, 75 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, томленая индейка с горошком, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
37 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, лосось-гриль с зеленой фасолью, 75 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, лосось-гриль с зеленой фасолью, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
37 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, тушеная говядина с томатами, 75 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, тушеная говядина с томатами, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
37 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, курица на пару с морковью, 75 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, курица на пару с морковью, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
37 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с томленой индейкой и c пастернаком, 85 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с томленой индейкой и c пастернаком, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
58 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с курицей на пару и томатами, 85 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с курицей на пару и томатами, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
58 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с ягненком и с томатами, 85 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с ягненком и с томатами, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
58 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с тушеной говядиной и с морковью, 85 г
Gourmet Влажный корм Натуральные рецепты для кошек, с тушеной говядиной и с морковью, 85 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
85 г
Упаковка 12шт.
Страна производства Франция
58 +1 Уведомить о поступлении
Влажный корм Перл Желе Де-Люкс для кошек, с лососем в роскошном желе, 75 г
Gourmet Влажный корм Перл Желе Де-Люкс для кошек, с лососем в роскошном желе, 75 г
  Purina: дарим 200 баллов за отзыв
Варианты фасовки
75 г
Упаковка 26шт.
Страна производства Россия
35 +1 Уведомить о поступлении
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