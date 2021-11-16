HUG PUG Party. Встреча любителей мопсов

Вы любите мопсов? Мы уверены, что да, ведь перед обаянием этих милых плюшевых мордочек просто невозможно устоять!

В эти холодные осенние дни мы хотим подарить вам целых две обнимательно-мимимишных вечеринки, посвященные мопсам! Поэтому 20 и 21 ноября приглашаем вас на HUG PUG Party!

20 ноября встречаемся в ТЦ «Капитолий» (Москва, проспект Вернадского, дом 6, -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы»).

21 ноября перемещаемся в подмосковные Химки (микрорайон «ИКЕА», корп.№2, Сервисная Галерея ТРЦ «МЕГА», зоомагазин «Четыре Лапы»).

На вечеринках вас ждут:

1. Фан-встреча с очаровательным Джонни из @hoootdogs.

2. Познавательное общение с заводчиком породы.

3. Бесплатный аквагрим.

4. Hug-зона для самых запоминающихся инста-снимков.

5. Кэнди-бар со вкусными угощениями.

Начало обеих вечеринок - в 13:00.

Приходите всей семьей и не забудьте взять с собой любимого четвероногого друга!

Убедительно просим вас не забывать маски и перчатки! Если это все же произошло, обратитесь к нашим сотрудникам, и они с удовольствием предоставят вам необходимые аксессуары.