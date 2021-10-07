Пристройство кошек с Мурлыкой

Счастье - это когда тебя дома ждут, когда любят просто за то, что ты есть!

16 октября в зоомагазине «Четыре лапы», расположенном в ТЦ «Капитолий», состоится благотворительная выставка-пристройство кошек. Приглашаем всех, кто давно мечтал о новом друге!

Четвероногие воспитанники приюта «Котодом Мурлыка» искренне надеются в этот день обрести дом! Волонтеры дадут все необходимые рекомендации по уходу и содержанию, ответят на все вопросы, что значительно облегчит период адаптации.

Дата: 16 октября 2021.

Время: 13:00-17:00.

Адрес: Москва, проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий» (ст. метро «Университет»).

Обязательно возьмите с собой маски! Если вы вдруг забыли их, обратитесь к нашим консультантам с просьбой предоставить их Вам.