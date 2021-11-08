Пристройство кошек и щенят с БФ «Собаки которые любят»
Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» и благотворительный Фонд «Собаки, которые любят» 14 ноября приглашают гостей на выставку-пристройство!
Давайте запомним и продлим эту яркую, тёплую и солнечную осень? Для этого мы приготовили для вас душевное мероприятие.
14 ноября в Центре здоровья питомца «Четыре Лапы» под мурчание хвостатых пройдёт выставка котиков и щенков, которые ищут дом и любящего хозяина. Приглашаем всех и каждого в эти прохладные дни получить несколько минут радости от мягкости шубок и пушистости лапок.
Вас ждут:
- выставка кошек, котят и щенков из приютов, которых можно забрать домой;
- лекции и консультации от фелинолога и ветеринара;
- благотворительный маркет;
- сбор помощи для приютских хвостов;
- детский уголок с аквагримом.
А ещё... специальные гости!
Какие?
Следите за нашими новостями!
Дата: 14 ноября с 13:00 до 17:00.
Адрес: ТЦ «Капитолий», просп. Вернадского, д. 6, -1 этаж, Центр здоровья питомца «Четыре Лапы»
Убедительная просьба присутствовать на мероприятии в масках и перчатках. В случае, если вы забудете средства индивидуальной защиты, наши сотрудники с радостью предоставят их вам.
Спасибо и ждем Вас!