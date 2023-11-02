Приглашаем Вас на дни рождения наших магазинов!

Приглашаем Вас 4 ноября на дни рождения магазинов Четыре Лапы:

Казань, ТЦ Франт, ул. Юлиуса Фучика, д.90

Калуга, ТЦ Глобус, ул. Генерала Попова, зд. 1а

Москва, ул. Братиславская, д.31, к.1

Коломна, ТЦ Глобус, пл. Советская, д.8

Королев, ТЦ Гелиос, пр-т Космонавтов, д.20А

Ярославль, ТЦ Аура, ул.Победы, д.41

Электросталь, ТЦ Глобус, п.Случайный, м.1, стр.2

Москва, ТЦ Праздник, ул.Тушинская, д.17

Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11

Вас ждут праздничная атмосфера, скидки и подарки для питомцев.

Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

* Скидка 10% действует на весь ассортимент, кроме акционных товаров.