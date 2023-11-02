Приглашаем Вас на дни рождения наших магазинов!
02.11.2023
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Приглашаем Вас 4 ноября на дни рождения магазинов Четыре Лапы:
- Казань, ТЦ Франт, ул. Юлиуса Фучика, д.90
- Калуга, ТЦ Глобус, ул. Генерала Попова, зд. 1а
- Москва, ул. Братиславская, д.31, к.1
- Коломна, ТЦ Глобус, пл. Советская, д.8
- Королев, ТЦ Гелиос, пр-т Космонавтов, д.20А
- Ярославль, ТЦ Аура, ул.Победы, д.41
- Электросталь, ТЦ Глобус, п.Случайный, м.1, стр.2
- Москва, ТЦ Праздник, ул.Тушинская, д.17
- Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11
Вас ждут праздничная атмосфера, скидки и подарки для питомцев.
Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!
* Скидка 10% действует на весь ассортимент, кроме акционных товаров.