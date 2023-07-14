Приглашаем в кинологический лагерь «Важная мелочь»

Приглашаем маленьких собачек и их пет-родителей в кинологический лагерь «Важная мелочь»

Вы наверняка знаете, насколько важна для собак правильная и своевременная социализация. Однако не всегда удается найти время и возможность позаниматься с питомцем самостоятельно, ведь порой у нас нет возможности даже отдохнуть.

Выход есть – запишитесь с любимцем в кинологический лагерь для маленьких собачек «Важная мелочь», партнером которого является компания Четыре Лапы.

Для Вас:

дог-френдли туристическая база;

возможность разобраться с проблемами и поведением вашего питомца;

занятия с кинологом;

фотографии от профессионального фотографа-анималиста.

А еще - множество развлечений для питомцев и их пет-родителей: игры, конкурсы, экскурсии, фотопрогулки, лекции!

Торопитесь записаться, немного мест еще осталось!

1 смена: 20-24 июля.

2 смена: 27-31 июля.

Ждем Вас!