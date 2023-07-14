Приглашаем в кинологический лагерь «Важная мелочь»
Приглашаем маленьких собачек и их пет-родителей в кинологический лагерь «Важная мелочь»
Вы наверняка знаете, насколько важна для собак правильная и своевременная социализация. Однако не всегда удается найти время и возможность позаниматься с питомцем самостоятельно, ведь порой у нас нет возможности даже отдохнуть.
Выход есть – запишитесь с любимцем в кинологический лагерь для маленьких собачек «Важная мелочь», партнером которого является компания Четыре Лапы.
Для Вас:
- дог-френдли туристическая база;
- возможность разобраться с проблемами и поведением вашего питомца;
- занятия с кинологом;
- фотографии от профессионального фотографа-анималиста.
А еще - множество развлечений для питомцев и их пет-родителей: игры, конкурсы, экскурсии, фотопрогулки, лекции!
Торопитесь записаться, немного мест еще осталось!
1 смена: 20-24 июля.
2 смена: 27-31 июля.
Ждем Вас!