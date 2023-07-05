Приглашаем на вебинар «Почему «плачут» глазки»

Когда: 6 июля в 19:00

Выделения из глаз - это абсолютно нормальное явление: благодаря слезе происходят очищение от пыли, а также смазывание роговицы, что предохраняет ее от пересыхания.

А Вы знаете, в каких случаях выделения из глаз указывают на патологию? Что делать, если они вызывают у питомца беспокойство и неприятные ощущения?

6 июля приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Почему плачут глазки» с нашими ветеринарными экспертами.

Доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии Московской ветеринарной академии, ветеринарный врач-офтальмолог Гончарова Анна Витальевна расскажет, на что в состоянии любимца следует обратить внимание и какие признаки указывают на возможное офтальмологическое заболевание.

А кандидат биологических наук, ветеринарный врач и специалист по питанию Брусенцев Игорь поделится знаниями о том, что такое исключающая диета и как она поможет установить причину того, почему же у любимца наблюдаются обильные выделения из глаз.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту