Приглашаем на вебинар по аквариумистике!

Аквариум с рыбками - это не только яркий элемент интерьера, но отличная возможность наблюдать за удивительный жизнью подводных обитателей.

Вы давно мечтали завести рыбок и поставить дома аквариум, но боитесь, что сделаете что-то не так? Или просто не знаете, с чего начать?

19 декабря в 12:00 приглашаем вас на вебинар: «Аквариумистика: от простого к сложному».

Прямой эфир проведёт блогер канала «ПАР-Аквариумистика», участник международного конкурса «Биотопный аквариум», аквариумист с многолетнем стажем - Дмитрий Гольтиков.

На вебинаре вы узнаете:

1. С чего начать планирование установки аквариума.

2. Что понадобится новым питомцам для комфортной жизни.

3. Особенности содержания подводных обитателей.

Обещаем, что после нашего вебинара все ваши сомнения пропадут, и вы наконец-то осуществите свою мечту!

Дата: 19 декабря.

Время: 12:00.