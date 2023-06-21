Приглашаем на вебинар «Когда болит сердечко»

Кардиологические заболевания – очень распространенная проблема домашних питомцев. По статистике, болезни сердца составляют не менее 10% от общей заболеваемости собак и кошек. Многие из них долгое время развиваются бессимптомно, и к моменту появления каких-либо внешних признаков животному уже необходимо срочное лечение. Поэтому профилактическое обследование сердца у собак и кошек необходимо проводить регулярно. Современная ветеринария предлагает множество эффективных способов диагностики кардиологических патологий на ранних стадиях.

22 июня в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Когда болит сердечко».

Наши лекторы:



Костылев Владислав Алексеевич, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии, кардиолог, специалист визуальной диагностики.



Лагвинец Михаил, ветеринарный врач, специалист по питанию

Вы узнаете:



какие изменения в состоянии питомца должны насторожить Вас;

как проводятся диагностика и лечение кардиологических заболеваний;

в чем особенности ухода за любимцем, которому диагностирована сердечная патология.



Начало вебинара: 22 июня в 19:00

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