Приглашаем на вебинар «Когда болит сердечко»
Приглашаем на вебинар «Когда болит сердечко»
Кардиологические заболевания – очень распространенная проблема домашних питомцев. По статистике, болезни сердца составляют не менее 10% от общей заболеваемости собак и кошек. Многие из них долгое время развиваются бессимптомно, и к моменту появления каких-либо внешних признаков животному уже необходимо срочное лечение. Поэтому профилактическое обследование сердца у собак и кошек необходимо проводить регулярно. Современная ветеринария предлагает множество эффективных способов диагностики кардиологических патологий на ранних стадиях.
22 июня в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Когда болит сердечко».
Наши лекторы:
Костылев Владислав Алексеевич, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии, кардиолог, специалист визуальной диагностики.
Лагвинец Михаил, ветеринарный врач, специалист по питанию
Вы узнаете:
- какие изменения в состоянии питомца должны насторожить Вас;
- как проводятся диагностика и лечение кардиологических заболеваний;
- в чем особенности ухода за любимцем, которому диагностирована сердечная патология.
Начало вебинара: 22 июня в 19:00
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