Приглашаем на вебинар «Что готовит нам лето?»
Лето – это время отдыха, путешествий, ярких впечатлений и кое-каких опасностей, о которых нужно знать. Впрочем, не стоит пугаться и закрываться вместе с питомцем в четырех стенах, ожидая спасительного сентября. Предупрежден, значит – вооружен и, зная о возможных неприятностях, вы всегда сможете проявить осторожность и избежать проблем. Что же таит в себе опасность летом, поговорим на эфире.
Какие же опасности ждут питомца летом? Об этом поговорим во время прямого эфира.
Лекторы: Богданова Наталия — ветеринарный врач-терапевт.
Позднякова Мария — ветеринарный врач, эксперт по питанию
8 июня в 19:00
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