Приглашаем на соревнования «Кубок АРКС по аджилити» в Санкт-Петербурге

Умение хозяина и его питомца понимать друг друга с полуслова – это настоящее искусство. Для того чтобы овладеть им, нужно проявить терпение, но ведь самое главное – это любовь к своему четвероногому другу.

Соревнования по аджилити – это прохождение собакой полосы препятствий под руководством хозяина. И именно здесь Вы сможете увидеть своими глазами, что взаимопонимание с любимцем – это реально!

6 августа приглашаем Вас посетить соревнования по аджилити, партнёром которых выступает компания Четыре Лапы, и поболеть за участников. Может быть, Вы с питомцем решите выступить на них в следующем году?

4 уровня сложности, 8 трасс, азарт, скорость – всё это ждёт Вас на соревнованиях по аджилити!

Где: ЦКР Neva, ул. Встреч, 33, посёлок Александровская

Когда: 06.08.2023

Во сколько: 10:00-19:00