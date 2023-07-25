Приглашаем на пикник во Vnukovo Outlet Village

25.07.2023
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К сожалению, в связи с погодными условиями мы вынуждены перенести мероприятие во Vnukovo Outlet Village на 12 августа. Но обещаем, что ожидание стоит того, ведь мы приготовили для вас множество активностей, сюрпризов и подарков!


Приглашаем Вас и питомцев на пикник во Vnukovo Outlet Village!

Когда: 29 июля.
Время: 12:00-18:00.
Место: Vnukovo Outlet Village.
Адрес: Москва, поселок Московский, деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1

Проведите время на природе весело и с пользой -  в компании питомца, других пет-родителей и их любимцев, участвуйте в наших мастер-классах и модном показе!

Встречаемся 29 июля с 12:00 до 18:00 в парковой зоне Vnukovo Outlet Village.

А еще Вас ждут:

  • мобильный пет-маркет;
  • концептуальный дог-бар;
  • консультации наших экспертов;
  • мобильный груминг;
  • выступление участников шоу “Танцы с собаками”;
  • профессиональные фотографы;
  • бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату;
  • развлечения для самых маленьких.

В этот день, в 16:00, пройдет модный показ, уже успевший стать доброй традицией. Чтобы принять участие, Вам нужно придумать для любимца яркий летний образ, зарегистрироваться и пройтись по подиуму. А обладатель самого оригинального наряда получит подарок от нас и Vnukovo Outlet Village.

Зарегистрироваться на участие в модном показе можно по кнопке.

Ждем Вас!

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