Приглашаем на пикник во Vnukovo Outlet Village
К сожалению, в связи с погодными условиями мы вынуждены перенести мероприятие во Vnukovo Outlet Village на 12 августа. Но обещаем, что ожидание стоит того, ведь мы приготовили для вас множество активностей, сюрпризов и подарков!
Приглашаем Вас и питомцев на пикник во Vnukovo Outlet Village!
Когда: 29 июля.
Время: 12:00-18:00.
Место: Vnukovo Outlet Village.
Адрес: Москва, поселок Московский, деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1
Проведите время на природе весело и с пользой - в компании питомца, других пет-родителей и их любимцев, участвуйте в наших мастер-классах и модном показе!
Встречаемся 29 июля с 12:00 до 18:00 в парковой зоне Vnukovo Outlet Village.
А еще Вас ждут:
- мобильный пет-маркет;
- концептуальный дог-бар;
- консультации наших экспертов;
- мобильный груминг;
- выступление участников шоу “Танцы с собаками”;
- профессиональные фотографы;
- бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату;
- развлечения для самых маленьких.
В этот день, в 16:00, пройдет модный показ, уже успевший стать доброй традицией. Чтобы принять участие, Вам нужно придумать для любимца яркий летний образ, зарегистрироваться и пройтись по подиуму. А обладатель самого оригинального наряда получит подарок от нас и Vnukovo Outlet Village.
Зарегистрироваться на участие в модном показе можно по кнопке.
Ждем Вас!