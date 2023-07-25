Приглашаем на пикник во Vnukovo Outlet Village

К сожалению, в связи с погодными условиями мы вынуждены перенести мероприятие во Vnukovo Outlet Village на 12 августа. Но обещаем, что ожидание стоит того, ведь мы приготовили для вас множество активностей, сюрпризов и подарков!





Приглашаем Вас и питомцев на пикник во Vnukovo Outlet Village!

Когда: 29 июля.

Время: 12:00-18:00.

Место: Vnukovo Outlet Village.

Адрес: Москва, поселок Московский, деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1



Проведите время на природе весело и с пользой - в компании питомца, других пет-родителей и их любимцев, участвуйте в наших мастер-классах и модном показе!



Встречаемся 29 июля с 12:00 до 18:00 в парковой зоне Vnukovo Outlet Village.

А еще Вас ждут:

мобильный пет-маркет;

концептуальный дог-бар;

консультации наших экспертов;

мобильный груминг;

выступление участников шоу “Танцы с собаками”;

профессиональные фотографы;

бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату;

развлечения для самых маленьких.

В этот день, в 16:00, пройдет модный показ, уже успевший стать доброй традицией. Чтобы принять участие, Вам нужно придумать для любимца яркий летний образ, зарегистрироваться и пройтись по подиуму. А обладатель самого оригинального наряда получит подарок от нас и Vnukovo Outlet Village.

Зарегистрироваться на участие в модном показе можно по кнопке.

Ждем Вас!